Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта, сообщает Day.Az.

Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках встречи министра Ряшада Набиева с председателем Комитета оборонной промышленности Президентской администрации Турецкой Республики Халуком Гёргюном.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), космическая промышленность, искусственный интеллект и кибербезопасность.

Были приняты решения о реализации учебных программ в этих сферах на территории Азербайджана, а также о проведении мероприятий, направленных на организацию обмена опытом между специалистами двух стран.

Национальная стратегия Азербайджана по искусственному интеллекту находится на стадии утверждения. В текущем году ожидается принятие стратегии.

Напомним, что в январе - июне 2024 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 1,618 миллиарда манатов (рост на 12,2 процента).

Отметим, что недавно Азербайджан и Турция обсудили военно-техническое сотрудничество.

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