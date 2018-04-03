Парламент Азербайджана принял закон «О профобразовании»

3 апреля 2018 16:31

На заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник во втором чтении обсуждался законопроект "О профессиональном образовании".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, некоторые депутаты отметили, что этот законопроект имеет важное значение с точки зрения развития профобразования в Азербайджане и подготовки специалистов в различных сферах.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.

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