Законопроект «О профобразовании» рекомендован на рассмотрение парламента Азербайджана

16 апреля 2018 17:27

Комитет парламента Азербайджана по науке и образованию представил на обсуждение пленарного заседания законопроект "О профессиональном образовании" в третьем чтении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании комитета в понедельник его председатель, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли сказал, что были учтены предложенные изменения во время обсуждения законопроекта во втором чтении.

По словам депутата, во время обсуждений законопроекта во втором чтении были рассмотрены некоторые спорные вопросы, после чего был подготовлен окончательный документ.

Затем законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az