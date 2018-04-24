Крысы РПА бегут с тонущего корабля - генерал Манвел отрекся

Депутат парламента от РПА Манвел Григорян, комментируя события в Армении 23 апреля, сказал: "Слава Богу, Никол может говорить и смог вывести народ. Если кто-то виноват и не платил пошлины, пусть потребуют выплатить. Нельзя это делать просто так, пусть делают по закону... пусть каждый делает свое дело, а милиция - свое", передает Day.Az со ссылкой на Lragir.

Манвел Григорян, отвечая на вопрос, является ли он членом Республиканской партии, сказал, что представляет Союз ветеранов Еркрапа в РПА. Меня вписали в список, сказал он. Манвел Григорян сказал, что не является членом РПА, просто он во фракции, и он ополченец.