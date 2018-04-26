Члены РПА начали тайные переговоры с Пашиняном
Депутаты от правящей республиканской партии Армении готовы проголосовать за того кандидата в премьер-министры, которого предложит народ, заявил во время митинга в Ереване лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.
"Ко мне подошли несколько депутатов от Республиканской партии Армении и сказали, что готовы поддержать того кандидата на пост премьера, которого выберет народ", - сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что готов к переговорам, однако только по одной теме - мирной передачи власти. Пашинян признался, что переговоры в отеле Mariott не состоялись также потому, что ему звонили депутаты от РПА и говорили, что Карен Карапетян не отражает их личную позицию.
"Они просили учесть, что Карен Карапетян не представляет РПА на этих переговорах. После этого мы предложили, чтобы в переговорах приняли участие также спикер парламента Ара Баблоян, а также глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян", - сказал Пашинян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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