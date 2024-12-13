Алсу рассказала о реакции дочерей на развод с их отцом

Известная российская певица Алсу рассказала в интервью для "Телепрограммы", как дочери отреагировали на развод с их отцом бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка отметила, что 18-летняя Сафина и 16-летняя Микелла вели себя мудро, передает Day.Az.

"Девочки порадовали меня тем, насколько оказались не по годам мудрыми. Сафина и Микелла рассудительно отнеслись к новым ситуациям, которые складывались в нашей семье. Они показали себя настолько взрослыми и рассудительными, что мне мало что нужно было объяснять. Большое счастье для меня как для мамы видеть, какими выросли дети", - призналась звезда.

Младшая дочь Алсу недавно публично поздравила отца с днем рождения. Микелла поделилась семейным видео, где родитель аккомпанировал ей на рояле. Девочка призналась ему в любви и поблагодарила "за все".

У певицы трое детей от Абрамова: помимо дочерей, экс-супруги также воспитывают восьмилетнего сына Рафаэля.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: "Врет" под новостью с фразой модели о том, что она "не стала бы смотреть на женатого". Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии. А 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары.