https://news.day.az/showbiz/1149769.html Айгюн Кязимова едва не получила ожоги во время концерта - ВИДЕО
Айгюн Кязимова едва не получила ожоги во время концерта - ВИДЕО
На концерте народной артистки Айгюн Кязимовой случился неприятный инцидент.
Как передает Oxu.Az, во время исполнения смонтированные на сцене пиротехнические установки внезапно вспыхнули, передает Day.Az.
Увидевшая это А.Кязимова сразу отошла назад.
Видеозаписью случая А.Кязимова поделилась в своем аккаунте в Instagram и подписала:
"Окажись я на шаг ближе, мне бы пришлось петь на следующем концерте с ожогами".
Отметим, что недавно народная артистка упала на сцене во время концерта. К счастью, певица не пострадала.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре