На концерте народной артистки Айгюн Кязимовой случился неприятный инцидент.

Как передает Oxu.Az, во время исполнения смонтированные на сцене пиротехнические установки внезапно вспыхнули, передает Day.Az.

Увидевшая это А.Кязимова сразу отошла назад.

Видеозаписью случая А.Кязимова поделилась в своем аккаунте в Instagram и подписала:

"Окажись я на шаг ближе, мне бы пришлось петь на следующем концерте с ожогами".

Отметим, что недавно народная артистка упала на сцене во время концерта. К счастью, певица не пострадала.

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