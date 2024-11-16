Селена Гомес пожалела о своей мировой славе

Певица и актриса Селена Гомес заявила, что жалеет о своей славе, добытой в столь юном возрасте. Об этом она рассказала в интервью журналу Elle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летняя Гомес считает, что ранняя популярность накладывала на нее огромную ответственность. Из-за давления девушке пришлось многое преодолеть, что отразилось на ее судьбе.

"Может быть, стоило подождать и пожить немного для себя. Я не думаю, что нужно было начинать в таком молодом возрасте. Колоссальное давление не давало мне развить чувство собственного "я". Это было очень трудное время", - призналась Селена.

Тем не менее артистка добавила, что благодарна своей семье и всем, кто поддерживал ее на пути к статусу звезды, несмотря на все трудности.