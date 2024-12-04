Слухи о романе 61-летнего голливудского актера Джонни Деппа и 26-летней модели из Екатеринбурга Юлии Власовой, которые появились после их совместных фотографий, сделанных папарацци в Лондоне летом 2024 года,, были опровергнуты. Представители актера заявили, что Депп наслаждается холостяцкой жизнью и не состоит в отношениях.

Как сообщает Day.Az, эта информация была опубликована в зарубежных СМИ и социальных сетях.

Юлия Власова, российская модель, не раз намекала на возможные отношения с актером, а также размещала их совместные фотографии. В ноябре она объявила о своей помолвке, однако имя предполагаемого жениха не раскрыла. Практически одновременно с этим западные СМИ начали сообщать о романе Джонни Деппа с испанской моделью Джесс Бордиу, но эти слухи также были опровергнуты представителями актера.

Впоследствии Юлия Власова опубликовала в социальных сетях список качеств идеального партнера, подчеркнув важность ответственности, поддержки и уважения в отношениях. Модель в настоящее время живет в Москве, изучает оценку бриллиантов и планирует между Россией и Францией. До знакомства с Деппом она также жила в Чехии и была связана с модельным бизнесом.

Тем временем, представители Джонни Деппа подтвердили в интервью Daily Mail, что у актера нет отношений с испанской моделью Джесс Бордиу. "Он наслаждается холостяцкой жизнью и не встречается с кем-либо", - отметили они.