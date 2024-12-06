Названа самая популярная знаменитость года

Актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", возглавила список самых популярных звезд 2024 года. Такой рейтинг составил авторитетный портал IMDb, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2024 году в прокат вышли фильмы "Мадам Паутина" и "Омен.Непорочная", в которых Суини сыграла одни из главных ролей. На второй строчке оказалась звезда "Фоллаута" Элла Пернелл, успевшая также сыграть в проектах "Дорогуша" и "Аркейн".

Сообщается, что список был составлен на основе запросов посетителей сайта. На IMDb заходят более 250 миллионов посетителей в месяц. Также в десятку самых популярных актеров и актрис вошли Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Глен Пауэлл.