Брэд Питт намерен завести детей с Инес де Рамон

Голливудский актер Брэд Питт намерен жениться и завести детей со своей возлюбленной Инес де Рамон. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Брэд Питт по уши влюблен в Инес и очень серьезно настроен оставить ее в своей жизни надолго. Пройдя через ад из-за развода с Анджелиной (Джоли), можно подумать, что он навсегда откажется от брака, но это совсем не так", - заявил инсайдер издания.

Другой источник рассказал, что Брэд Питт и Инес де Рамон планируют завести общих детей.

"Брэд хочет получить еще один шанс стать отцом. Он уже другой человек, не такой, как в первый раз", - отметил информатор.

По словам инсайдера, Инес де Рамон соответствует всем требованиям актера. Сообщается, что Брэд Питт планирует во время праздников отвезти возлюбленную на несколько дней в Миссури, чтобы она "могла сблизиться с его семьей". Информатор заявил, что родственники артиста уже знакомы с Инес де Рамон и считают ее милой.

"Близкие Брэда знают, через что ему пришлось пройти за эти годы, поэтому они очень рады видеть его счастливым, уравновешенным и с человеком, который явно его ценит", - добавил инсайдер.

У Брэда Питта и его экс-супруги Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Сейчас наследники не общаются с актером.