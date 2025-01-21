Главный фильм года обвинили в использовании нейросетей

В преддверии наградного сезона "Бруталист", взявший главную награду "Золотого глобуса", в том числе статуэтки за режиссуру и лучшую мужскую роль, оказался в центре скандала. Создателей фильма обвиняют в использовании искусственного интеллекта. Об этом в интервью порталу Red Shark News рассказал один из членов съемочной команды картины Дэвид Янчо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Киномонтажер заявил, что для передачи аутентичности речи героев на венгерском языке и создания нескольких зданий в конце фильма режиссер "Бруталиста" Брэйди Корбет использовал программу Respeecher. Однако позже постановщик вместе с исполнителем главной роли Эдрианом Броуди решили, что быстрее и эффективнее будет использовать искусственный интеллект.

Известно, что драма, уже собравшая большое количество наград, рассказывает о венгерском архитекторе, который после Второй мировой войны переезжает в США, чтобы воплотить в жизнь заказ состоятельного клиента. Картину называют одним из фаворитом предстоящей церемонии вручения премии "Оскар", однако теперь эксперты критикуют создателей фильма за использование нейросетей.