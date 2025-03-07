https://news.day.az/showbiz/1735240.html Звезда «Очень странных дел» призналась в смене имени Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале "Очень странные дела", призналась, что сменила имя на заре своей карьеры. Как передает Day.Az, ее слова приводит портал Buzzfeed. Во время пресс-тура своего нового фильма "Электрический штат" 21-летняя звезда сообщила, что сменила вторую часть своего имени с Бонни на Бобби.
Звезда «Очень странных дел» призналась в смене имени
Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли в сериале "Очень странные дела", призналась, что сменила имя на заре своей карьеры.
Как передает Day.Az, ее слова приводит портал Buzzfeed.
Во время пресс-тура своего нового фильма "Электрический штат" 21-летняя звезда сообщила, что сменила вторую часть своего имени с Бонни на Бобби.
"На самом деле мое второе имя - Бонни. Я была долгое время Милли Бонни Браун. И, кстати, я сейчас впервые об этом говорю. Просто тогда мне казалось, что так будет лучше", - заявила девушка.
После замужества полное имя артистки звучит как Милли Бобби Браун Бонджови.
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