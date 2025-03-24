Новую фигуру Бейонсе в Музее мадам Тюссо раскритиковали

Поклонники американской певицы Бейонсе раскритиковали ее новую восковую фигуру в музее мадам Тюссо в Орландо (штат Флорида, США). Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая скульптура 43-летней певицы одета в джинсовые куртку, шорты и белую футболку Willie Nelson и изображает певицу периода альбома Cowboy Carter.

По мнению слушателей Бейонсе, скульптура больше похожа на певицу Викторию Моне или рэпера Лил Маму.

"Что-то не так... Почему у нее усталые глаза?" - задаются вопросом пользователи социальной сети X (бывший Twitter).