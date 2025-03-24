https://news.day.az/showbiz/1739287.html Новую фигуру Бейонсе в Музее мадам Тюссо раскритиковали Поклонники американской певицы Бейонсе раскритиковали ее новую восковую фигуру в музее мадам Тюссо в Орландо (штат Флорида, США). Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Новую фигуру Бейонсе в Музее мадам Тюссо раскритиковали
Поклонники американской певицы Бейонсе раскритиковали ее новую восковую фигуру в музее мадам Тюссо в Орландо (штат Флорида, США). Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Новая скульптура 43-летней певицы одета в джинсовые куртку, шорты и белую футболку Willie Nelson и изображает певицу периода альбома Cowboy Carter.
По мнению слушателей Бейонсе, скульптура больше похожа на певицу Викторию Моне или рэпера Лил Маму.
"Что-то не так... Почему у нее усталые глаза?" - задаются вопросом пользователи социальной сети X (бывший Twitter).
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