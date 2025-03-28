Певица Ирина Дубцова вышла в свет с женихом. Пара появилась на презентации лейбла DOMA, и артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительница 31 декабря рассекретила отношения с бизнесменом Дмитрием Ильиным. Звезда поделилась в личном блоге кадром с избранником, подводя итоги года. В сети отметили, что возлюбленный Дубцовой внешне похож на актера Максима Аверина, и порадовались за личную жизнь певицы.