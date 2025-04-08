Известному британскому певцу диагностировали скорбут

Известный британский певец Робби Уильямс заявил, что ему диагностировали цингу из-за сильного недоедания.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью The Mirror.

По словам артиста, в прошлом году он начал принимать препараты, которые подавляют аппетит, с целью похудеть. Он стал весить почти вдвое меньше, но практически перестал есть.

"Я перестал есть и не получал питательных веществ и витамина С. Пиратская болезнь 17-го века - цинга. При дисморфии тела, когда люди говорят, что они беспокоятся о том, как ты выглядишь, ты думаешь: Я достиг этого. Когда люди говорят: Мы беспокоимся, что ты слишком худой, это воспринимается как джекпот", - откровенничал Уильямс.