https://news.day.az/showbiz/1746359.html Дуа Липу сняли на улице без макияжа Британскую певицу косоварского происхождения Дуа Липу сняли на улице без макияжа. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Папарацци запечатлели 29-летнюю исполнительницу в Лондоне, когда она забирала еду навынос из кафе.
Дуа Липу сняли на улице без макияжа
Британскую певицу косоварского происхождения Дуа Липу сняли на улице без макияжа. Материал приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Папарацци запечатлели 29-летнюю исполнительницу в Лондоне, когда она забирала еду навынос из кафе. Звезда предстала перед камерами в черном кожаном пальто до колена, широких атласных брюках в тон и белом топе.
Кроме того, артистка надела ботинки на каблуках, дополнила образ несколькими кольцами на пальцах и взяла с собой сумку бренда Chanel на цепочке. В то же время она распустила гладко уложенные волосы и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от декоративной косметики.
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