Меган Маркл ищет работу после провала ее проектов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ищет работу после провала своих проектов. Об этом сообщает издание Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Меган Маркл оказалась в затруднительном положении после того, как стриминговый сервис Netflix расторг контракт на $100 миллионов с ней и ее мужем, принцем Гарри. Собеседник таблоида заявил, что герцогиня Сассекская боится потерять популярность и согласна на многое, чтобы быть в центре внимания. По словам источника, жена принца Гарри готова вести шоу The View вместе с Вупи Голдберг, однако сейчас нет такой возможности.

"Ей нужен новый хит, и срочно. Эта следующая глава может либо ее прославить, либо погубить", - отметил инсайдер.

Источник добавил, что стриминг Netflix считает, что "выжал из этой пары все, что мог", поэтому решил прервать сотрудничество. Кроме того, сотрудники компании понимают, что в приоритете Меган Маркл сейчас ее бренд товаров для жизни As Ever.

При этом другой собеседник таблоида заявил, что герцог и герцогиня Сассекские были расстроены решением Netflix, так как рассчитывали, что благодаря этой сделке смогут "содержать свой особняк стоимостью 29 миллионов долларов и огромный штат сотрудников".