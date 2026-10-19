Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус обручились после года отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом сообщает Just Jared.

По информации инсайдеров, отец Майли Сайрус ранее сделал предложение возлюбленной. Слухи о помолвке появились еще в начале недели, когда актриса опубликовала в социальных сетях фотографии с массивным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. Позже Билли Рэй подогрел обсуждения, добавив эмодзи кольца к публикации.

К слову, для Билли Рэя этот брак станет четвертым. Ранее музыкант был женат на Синди Смит, Тиш Сайрус и певице Файрроуз. Элизабет Херли с 2007 по 2010 год состояла в браке с бизнесменом Аруном Наяром. Кроме того, актриса на протяжении 13 лет встречалась с Хью Грантом.

Напомним, Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус познакомились в 2022 году на съемках фильма "Рождество в раю". Долгое время звезды поддерживали дружеские отношения, а в 2025 году между ними завязался роман. Видимо, с семьями друг друга звезды также хорошо ладят, так как Рождество 2026 года Билли и Элизабет отпраздновали вместе с ее сыном.