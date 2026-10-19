Хилари Суэнк ответила на критику из-за поздней беременности

Хилари Суэнк высказалась о двойных стандартах в обществе и критике в свой адрес после того, как объявила о беременности в 52 года.

Как сообщает Page Six, в грядущем интервью Дрю Бэрримор актриса рассказала о том, что женщины сталкиваются с огромным негативом за то, что рожают в зрелом возрасте, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

"Женщины сталкиваются с огромным негативом за то, что рожают в зрелом возрасте, а мужчины - нет, и это очень показательно", - отметила Суэнк.

Кроме того, Суэнк рассказала о критике со стороны одной из знакомых, которая заявила, что актриса слишком стара для рождения детей. В ответ на личную историю этой женщины о ранней смерти отца Суэнк возразила, что ключевую роль играет любовь и забота, которую ребенок успеет получить: "Лучше родиться, иметь рядом любящего человека и пройти этот путь, чем не родиться вовсе", - заявила Хилари.