В Индии обстреляли автомобиль со звездой Болливуда

В Индии задержали троих подозреваемых в стрельбе по автомобилю звезды Болливуда Тайгера Шроффа. О нападении на актера сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стрельба произошла в Мумбаи 18 октября, когда Шрофф уезжал с футбольного матча. Нападавшие приехали на мотоцикле, обстреляли машину артиста и скрылись.

В результате нападения пулевые ранения получили водитель Шроффа Фирдаус и проезжавший мимо водитель авторикши. Им была оказана медицинская помощь. Пули не задели актера, однако он получил повреждения рук от попадания пороха и осколков стекла.

Против трех неизвестных мужчин было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на жизнь и заговоре, а также в преступлениях, предусмотренных Законом об оружии.

В социальных сетях ответственность за нападение якобы на себя банда гангстера Лоуренса Бишноя, сейчас отбывающего тюремный срок. Шрофф, говорится в сообщении, был выбран за поддержание контактов с актером Салманом Кханом, которому банда ранее угрожала.