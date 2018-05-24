Мечети в Азербайджане будут штрафовать - ПРИЧИНА

"Есть фетва Управления мусульман Кавказа в связи с азаном во время месяца Рамазан, и все мечети соблюдают эту фетву".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, помимо фетвы, есть официально утвержденный календарь УМК: "Этот календарь составлен в соответствии с календарем Шамахинской обсерватории. Когда к нам поступит информация о мечетях, которые не соблюдают официальный календарь, мы вместе с представителями местных отделений пойдем в эти мечети. Имаму, имаму-наибу этой мечети будет сделано предупреждение. Среди этих мер есть составление протокола и применение штрафов. Пока информации в связи с уклонением от календаря к нам не поступало. Постараемся, чтобы этого не произошло".

Председатель Госкомитета отметил, что фетва УМК носит обязательный характер для всех мечетей: "Если каждый будет действовать как хочет, возникнет хаос".

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