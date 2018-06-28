К сведению желающих получать образование в Италии

Посольство Италии в Азербайджане внесло изменения в список документов, необходимых для получения учебной визы. Об этом говорится в сообщении посольства, распространенном четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращающиеся для получения визы студенты должны иметь банковскую выписку о наличии на счету суммы в размере 5889 евро в год, определенной министерством образования Италии.

Студенты должны представить справку по текущему счету в одном из итальянских банков или в банке Yapikredi Azərbaycan.

Названная сумма должна оставаться на счету как минимум до получения ответа на запрос визы.

Или студент должен предоставить выписку из любого действующего в Азербайджане банка об операциях, проведенных как минимум за последние полгода.

В посольстве сообщили, что кроме финансовых средств будут учитываться личная подготовка студента к получению образования в Италии, а также личное и семейное положение.

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