В Азербайджане этих лиц освободят от платы за обучение

В соответствии с законом "О профессиональном образовании", нуждающиеся в особой социальной защите лица будут освобождены от оплаты во время их обучения в государственных учебных заведениях на платной основе.

Согласно информации Trend, обучение детей, которые потеряли родителей и лишены родительской опеки, инвалидов I, II и III групп, инвалидов войн и членов семей шехидов, лиц в возрасте до 20 лет, у которых родитель инвалид 1-й группы, лиц с месячным доходом меньше прожиточного минимума будет оплачиваться за счет государственного бюджета, передает Day.Az.

Следует отметить, что в соответствии со "Стратегической дорожной картой по профессиональному образованию и обучению в Азербайджане" одним из основных целевых показателей является то, что к 2020 году число детей из уязвимых групп населения, получающих профессиональное образование, составило как минимум 5 процентов от общего количества получающих профессиональное образование. В этой связи закон "О профессиональном образовании" предусматривает создание соответствующей образовательной среды и условий для привлечения пожилых людей, нуждающихся в особой социальной защите молодежи и других лиц из уязвимых групп населения, а так же дальнейшее обеспечение этих категорий населения соответствующей их специальности работой.

Впервые в 2017-2018 учебном году Бакинский государственный центр профессионального обучения техники и технологии открыл группу по специальности "машинист холодильного оборудования" для лиц с ограниченными физическими возможностями, и 9 студентов получили инклюзивное образование. Ожидается, что в следующем учебном году другие учреждения профессионального образования также откроют группы по разным специальностям для лиц, нуждающихся в особой социальной защите.

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