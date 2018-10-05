Перенесены сроки открытия ярмарки-продажи меда в Баку
5 октября 2018 11:26 685
Сроки открытия 19-й Республиканской ярмарки-продажи меда перенесены из-за резких изменений погодных условий. Об этом в пятницу сказал Trend заместитель завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, передает Day.Az.
"Открытие ярмарки меда отложено в связи с резким изменением погоды. Дополнительная информация о дате открытия ярмарки меда будет сообщено позднее", - сказал он.
Отметим, что продажа меда должна была быть организована на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова по адресу: улица Фатали Хана Хойского, 10. Церемония открытия ярмарки должна была состояться сегодня в 12:00.
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