Аллахшукюр Пашазаде примет участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 9 октября посетит столицу Казахстана Астану. Об этом в понедельник говорится в сообщении УМК, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Цель визита - участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 10-11 октября в городе Астана.

В съезде планируется участие глав ряда государств, лидеров мировых и традиционных религий, руководителей международных организаций, видных политических, научных и общественных деятелей. Тема мероприятия - "Религиозные лидеры за безопасный мир".

В ходе съезда пройдут пленарные сессии по таким направлениям, как "Манифест "Мир. XXI век как концепция глобальной безопасности", "Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в борьбе с экстремизмом и терроризмом".

Председатель УМК, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ и председатель Консультационного совета мусульман СНГ Аллахшукюр Пашазаде, который участвовал и в предшествующих съездах, выступит с докладом. Запланирован также ряд встреч Пашазаде в Астане.

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