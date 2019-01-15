В Азербайджане ожидается крайне опасное метеорологическое явление

В связи с ожидаемым на территории страны в ночь с 16-го на 17-ое января и до второй половины дня 18-го января опасным гидрометеорологическим явлением в Аппарате министерства экологии и природных ресурсов и Национальном департаменте гидрометеорологии созданы штабы, все структуры министерства мобилизованы и перешли на усиленный режим работы.

Об этом, как передает Day.Az, сообщила Report пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, из созданного в Аппарате МЭПР штаба будет предоставляться оперативная информация о фактической погоде в целях усиления координации между госструктурами и региональными управлениями министерства.

Для получения информации об опасном гидрометеорологическом явлении, можно напрямую обратиться к членам штабов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook