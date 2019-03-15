Ровшан Аскеров, легендарный знаток элитарного клуба "Что? Где? Когда?", 20 лет принимавший участие в телевизионной версии игры на "Первом канале", а также пиар-директор московского журнала "Баку" дал развернутое интервью российскому сайту Sports.ru, в котором рассказал о своей работе, о жизни в Азербайджане и России, о своем отношении к армянам и многом другом. Об этом передает Day.az.

Обладатель "Хрустальной совы" рассказывает, что уже 18 лет живет в Москве, а переехать в российскую столицу из Баку его заставили чувства к своей будущей супруге.

"Мне понравилась девушка, хотел на ней жениться. Она бы не переехала в Баку из Москвы, где родилась. Поэтому переехал я. А познакомились на телепередаче "Брейн-ринг". В тот момент, когда наша команда проиграла две игры и пошла под дисквалификацию, нашу команду заменила команда Юли (Юлия Галуева). Стали общаться, перезванивались. Сейчас она моя жена".

Переехав в Москву, Ровшан устроился в популярное издание "Спорт-Экспресс" и проработал там с 2001-го по 2007 год.

В последний раз я был в Армении летом 1981-го. Тогда это была единая страна, а сейчас не могу заехать. Потому что есть условности. Я вот могу жить в отрыве от наций, но нахожусь в мире, который существует по безумным правилам. Они говорят, что между двумя странами есть конфликт. И меня в Армению просто не пустят. Были же случаи, когда граждан России с армянскими фамилиями не пускали в Азербайджан.

Да, у меня российский паспорт. Только он и есть. Я - гражданин России. Но в силу обстоятельств медийная фигура, люди знают, откуда я родом, и у меня не будет никаких гарантий безопасности.

Война между Арменией и Азербайджаном идет с 1988 года. И она идет на территории Азербайджана. Нагорный Карабах - территория Азербайджана. Есть противостояние между двумя странами. Это все равно что гражданину СССР въехать в Германию в 1943 году. В Армению я не еду по той же причине, почему не еду в Сирию. Я в любую страну еду спокойно, если знаю, что без проблем вернусь обратно. В случае с Арменией такой уверенности нет.

Ровшан Аскеров также прошелся по деятельности главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. По мнению Аскерова, Симоньян занимется "сервильной журналистикой".

"Личной неприязни у меня к ней нет. Как может быть личная, если я с ней ни разу не общался? Я так назвал, потому что это сервильная журналистика. Обслуживание интересов довольно низкого уровня. Можно же делать сервильную журналистику на серьезном уровне".