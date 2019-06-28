Обнародованы результаты мониторинга, проведенного на пляжах Азербайджана.

24-27 июня, со стороны сотрудников Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на территории пляжей был проведен мониторинг, взяты пробы морской воды и проведены микробиологические анализы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, директор Управления Арастун Гасанов заявил, что результаты мониторинга идентичны предыдущим.

"Таким образом, морская вода на территории таких пляжей Баку и Абшеронского полуострова, как Бильгях, Нардаран, Бузовна, Мярдакан, Шувалан, Новханы, Загульба, Пиршаги пригодна для купания, а на пляжах Тюркан, Говсан, Ших, Сахиль и Сумгайыт выявлено сильное микробиологическое загрязнение воды", - сказал он.

Представитель министерства также отметил, что мониторинги были проведены в северных и южных регионах.

"Согласно результатам, на территориях хачмазской Яламы,Сейидлер и Истису морска вода пригодна для купания, а в Набрани - нет. Состав морской воды на пляжах Лянкяранского и Астаринского районов соответствует санитарным нормами, что делает ее безопасной для купания", - сказал сотрудник министерства.

По словам Гасанова, еженедельно эксперты минэкологии будут проводить мониторинги на пляжах, брать пробы морской воды и информировать общественность о результатах.

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