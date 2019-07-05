Названы самые безопасные пляжи Абшерона
На территории пляжей Бильгя, Нардаран, Бузовна, Мардакян, Шувелан, Загульба, Пиршаги морская вода признана пригодной для купания.
Об этом сообщила журналистам сотрудница Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Нармин Бабашова, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Вода на пляжах в Новханы, Тюркане, Говсане, Шихово, Сахиле и Сумгайыте не пригодна для купания в силу микробиологического загрязнения.
Сотрудница Управления отметила, что проводятся мониторинги и в северных и южных регионах Каспия, добавив, что, в отличие от прежних результатов, было установлено микробиологическое загрязнение воды на пляжах не только Набрани, но пляжей в Яламе, Сеидлер, Истису (Мугтадир) Хачмазского, Лянкяранского и Астаринского районов. Поэтому эти пляжи тоже не рекомендуются для купания.
По словам Бабашовой, загрязненность вышеперечисленных пляжей связана с тем, что на этих территориях в полную силу стали функционировать объекты сферы обслуживания, которые в нарушении существующих правил сбрасывают сточные воды в море: "Обращаемся к предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере общепита на морском побережье, и к владельцам дач, которые сбрасывают в море сточные воды, чтобы они правильно организовывали очистку сточных вод, формирующихся на их объектах и в домах, и не сбрасывали их в море. Тем самым они загрязняют Каспий и создают угрозу для здоровья граждан. Мы также обращаемся к муниципалитетам, местным исполнительным органам, чтобы они активнее подключились к этой работе, поддержали деятельность, направленную на бережное отношение к окружающей среде".
Напомним, что сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия минэкологии 28 июня - 4 июля провели очередные мониторинги на пляжах, взяли пробы морской воды, и провели микробиологические анализы.
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