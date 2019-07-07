В Азербайджане, как и во многих других странах, можно встретить огромное количество блюд национальной кухни. Мы любим угощать этими блюдами своих зарубежных гостей, но не меньше этого любим пробовать иностранные блюда, самые вкусные из которых заносим в список фаворитов. Именно о любимых азербайджанцами, "чужих, которые стали своими" блюдах мы сегодня и хотим поговорить.

Пицца



Открывает наш список, если не самое любимое у всех, то уж точно самое популярное блюдо - пицца. Итальянцы уже не первое десятилетие прославлены по всему миру своим самым удачным блюдом. В середине 90-х она начала появляться в местных ресторанах и тут же завоевала сердца бакинцев!

"Столичный" или салат Оливье



Он стал настолько "своим", что никто не садится за новогодний стол, пока не принесут "столичный". Завоевав сердца абсолютно всех, он красуется на каждом праздничном столе в нашей стране.

Суши



Чуть позже, чем итальянская пицца, японские суши стали излюбленным блюдом многих наших соотечественников, а ещё больше - соотечественниц. Суши-меню стало появляться в ресторанах всё чаще, выбор - шире, а доставка - куда популярнее.

Салат "Цезарь"



Ещё одна любовь азербайджанцев - известный американский салат "Цезарь". Всё верно, он пришел к нам из Америки, а не Италии и получил своё название не в честь Гая Юлия Цезаря, а в честь Цезаря Кардини, американского повара итальянского происхождения, который впервые придумал сделать его по известному рецепту. Но ведь мы любим его не за историю! Лёгкий, но сытный салат, полюбившийся многим азербайджанцам, подаётся в каждом ресторане, пользуется наибольшей популярностью среди салатов и продолжает набирать поклонников по всей стране.

Борщ



Еще со времён СССР в наших семьях начали готовить украинский борщ. Он - вкусный и сытный, готовится в каждом доме, уплетается за обе щеки и даёт знать о мастерстве хозяйки, приготовившей его. Сколько поколений выросло на мамином борще, только задумайтесь!

Хинкали



Ни одно блюдо не может заменить любимые грузинские хинкали, и нет, не только для грузин. Особенно, если запивать всё это вкуснейшим грузинским вином. Ммм, объедение!

Лахмаджун



В Азербайджане многие любят перекусить лахмаджуном. Лепёшка с мясным фаршем, посыпанная самыми разными пряностями, - пальчики оближешь!

Бургеры



Американские бургеры, а также самые разные тосты и сэндвичи достаточно популярны во всём мире. В Азербайджане их подают в ресторанах, общепитах и даже делают дома сами. Каждый ребёнок хоть раз просил маму накормить его бургером вместо супа.



Хачапури



Говоря о фастфуде, не стоит забывать о вкуснейших хачапури, которыми славятся наши соседи из Грузии. В Баку их можно встретить в каждой пекарне, потому что мы любим их не меньше, чем сами грузины!

Стейк



Говорят, что за вкусно приготовленный стейк ничего не жалко. Действительно, правильно приготовить его очень сложно, и поэтому он не сойдёт за дешевое удовольствие. Азербайджанцы, не скупясь на вкусную еду, позволили этому блюду завладеть их сердцами. Стейки пришли к нам из Америки не так давно, но успели стать достаточно популярными. Один за другим появляются стейкхаусы, что даёт знать о высоком спросе.

Пельмени



Несмотря на присутствие таких альтернатив, как дюшпяря, гюрза в национальной кухне, многие продолжают варить русские пельмени, накладывать сметанку и уплетать за обе щеки!

Жюльен



Замыкает список любимых азербайджанцами блюд французский жюльен. Изначально жюльен был способом нарезки овощей соломкой. С годами было придумано само блюдо, и, спустя какое-то время, оно влюбило в себя всех, в том числе и азербайджанцев.

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