В этом году в государственный реестр Азербайджана предлагается включить некоторые сорта семян и саженцы.

Об этом сказал завотделом Центра аграрной науки и инновации министерства сельского хозяйства Ниджат Насирли, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend..

Он напомнил, что в стране функционирует девять НИИ: "Каждый год государственные пункты тестирования сортов предлагают в Государственный реестр семена и саженцы. Государственный реестр два-три года проводит тесты, затем принимает на регистрацию тот сорт, который успешно прошел испытания".

Насирли добавил, что среди принятых к регистрации культур стрессоустойчивые, твердые и мягкие сорта пшеницы, саженцы яблонь и персика: "В настоящее время проводятся исследовательские работы по 20 наименованиям овощей и бахчевых культур".

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