Азербайджан организовал XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль на высоком уровне.

Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич.

Он сообщил, что Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль с каждым годом завоевывает все больше симпатий и уже превратился в традицию. До сегодняшнего дня фестиваль организовывался успешно.

"Я верю, что и в Баку этот фестиваль пройдет успешно. Азербайджан имеет большой опыт в проведении международных соревнований", - сказал он.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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