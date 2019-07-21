В соревнованиях по теннису XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля ("EYOF Баку 2019") в Бакинской теннисной академии вступила в борьбу наша теннисистка Полина Дробышева.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, наша спортсменка выступает в одиночном разряде среди девушек с представительницей Словакии Сальмой Другдовой.

Параллельно проводятся встречи Пия Мария Ребеч (Словения) - Арика Тодони (Румыния), Педро Роденас (Испания) - Эрден Эр (Турция), Форта Морина (Косова) - Челси Фонтенель (Швейцария), Доминика Салкова ( Чехия) - Дани Жуна (Албания), Андреа Силластэ (Эстония) - Патрик Журина (Хорватия).

Тамерлан Азизов встретится в одиночном разряде с итальянцем Даниелем Минигини.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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