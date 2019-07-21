Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Садыхлы в весовой категории до 45 кг завоевал первое "золото" на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем во Дворце спорта имени Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Одержав разгромную победу (9:0) над своим соперником из Турции - Умутом Чобаном, Фарид Садыхлы принес Азербайджану первую золотую медаль Еврофестиваля.

На пути к победе азербайджанский борец поборол Андреа Матино (Италия), Давида Гвасалиана и Максима Гурова (Россия)

Напомним, что еще один азербайджанский борец греко-римского стиля может завоевать "бронзу", а два борца-вольника - "золото". Так, азербайджанские борцы вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) и Абульфаз Насиров (55 кг) вышли в финал соревнований. Хагвердиев на пути к финалу оказался сильнее своих соперников Эльдара Асакаева (Россия), Микиты Беразуна (Беларусь), Бахри Сойлери (Турция) и Фабиана Ниедзиедскина (Польша), а Насиров одолел Харви Ридингса (Великобритания), Безхани Барсонидзе (Грузия) и Магомед-Эми Элтемирова (Россия). Борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (55 кг) в 1/8 финала победил Оливйе Бкрипчака (Польша), но в 1/4 финала проиграл Ромео Беридзе (Грузия). Мамедли будет участвовать в утешительных встречах.

Отметим, что в первый день соревнований проводятся встречи борцов вольного и греко-римского стиля в весовых категориях до 45 и 55 килограммов. Соревнования по борьбе будут продолжаться три дня.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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