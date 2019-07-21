“EYOF Баку 2019”: Азербайджан пополнил копилку медалей "бронзой"
Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Мамедли (55 кг) завоевал бронзовую медаль на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
В схватке за бронзовую медаль Мамедли одолел турецкого спортсмена Атеша Бекира - 9:0.
Отметим, что ранее азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Садыхлы (45 кг) и вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевали золотые медали Еврофестиваля.
Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.
Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, - 30 игроков.
На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.
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