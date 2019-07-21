“EYOF Баку 2019”: Азербайджанские борцы завоевали четыре медали
Азербайджанский борец вольного стиля Абульфаз Насиров (55 кг) выиграл серебряную медаль XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля ("EYOF Баку 2019").
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно сообщению, в финале азербайджанский "вольник" уступил сопернику из Италии - Симоне Винченцо Пиродду, со счетом 5:10.
Напомним, что на пути к финалу Насиров одолел Харви Ридингса (Великобритания), Безхани Барсонидзе (Грузия) и Магомед-Эми Элтемирова (Россия).
В этой весовой категории бронзовые медали завоевали венгр Бенедек Кисс и россиянин Магомедеэми Элтемиров.
Отметим, что ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля Фарид Садыхлы (45 кг) и Нихад Мамедли (55 кг) завоевали золотую и бронзовую медали соответственно, а борец вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль.
Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.
Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, - 30 игроков.
На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.
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