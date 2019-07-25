Азербайджанские дзюдоисты завершили второй день соревнований XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля с серебряной медалью.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, соревнования проходили в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Во второй день состязаний определились победители среди женщин в весовых категориях до 52, 57 и 63 килограммов, а среди мужчин - до 66 и 73 килограммов. В течение дня выступили три азербайджанских спортсмена.

Вугар Талыбов (до 73 кг), проиграв в решающей схватке итальянцу Луиджи Сентрачио, завоевал серебряную медаль. Наш представитель подключился к борьбе с 1/8 финала, одолел белоруса Дзианиса Яусеенко. В 1/4 финала наш спортсмен одолел чеха Адама Копецкого С иппоном. В полуфинале, также иппоном, Талыбов победил турка Мусу Шимшека.

В соревнованиях среди девушек Айтадж Гардашханлы (до 57 кг) уступила в борьбе за бронзовую медаль немке Самире Бок. В соревнованиях среди юношей наш представитель Матин Рзазаде в схватке за бронзовую медаль проиграл венгру Даниэлю Сзегеди.

Напомним, что в первый день соревнований по дзюдо азербайджанские спортсмены завоевали одно "золото" и две "бронзы". Обладателем золотой медали стал Туран Байрамов (до 60 кг), а бронзовых - Шукран Заманлы (до 55 кг) и Гюльшан Баширова (до 44 кг).

Соревнования среди девушек в весовых категориях до 70 и выше 70 килограммов, и юношей - до 81, 90 и выше 90 килограммов состоятся 26 июля. 27 июля пройдут смешанные командные соревнования.

Всего на фестивале выступают 297 дзюдоистов из 40 стран. Азербайджан представлен в турнире 12 дзюдоистами (восемь юношей и четыре девушки).

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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