В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF Baku-2019) в Национальной арене гимнастики стартовал четвертый день соревнований по спортивной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финалы по отдельным видам гимнастических упражнений, по итогам которых определятся победители и призеры среди юношей в вольных упражнениях, в упражнениях на гимнастическом коне и кольцах. Среди девушек определятся победительницы и призеры в опорном прыжке и упражнении на разновысоких брусьях.

Представитель Азербайджана Самед Мамедли вступит в борьбу в двух финалах - в вольных упражнениях и упражнениях на гимнастическом коне.

Соревнования по спортивной гимнастике среди юношей и девушек в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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