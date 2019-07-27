На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF Баку-2019) по итогам 6-дневной спортивной борьбы медали получили представители 37 стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно результатам 6-го дня возглавляет список команда России, в активе которой 58 медалей (25 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых).

Успешно выступающая на фестивале национальная команда Азербайджана в командном зачете на втором месте. В активе нашей сборной 23 медали, в том числе, 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. 16 медалей были завоеваны нашими борцами. Наши пехлеваны стали обладателями 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. По числу медалей в нашей команде на втором месте дзюдоисты. В актив нашей команды дзюдоисты вписали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. На соревнованиях по спортивной гимнастике наша команда завоевала 1 серебряную медаль.

По количеству медалей на 3 месте сборная Турции, выигравшая 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Великобритания с 22 медалями (8-12-2) на 4 месте, Италия, завоевавшая одинаковое с Британией число медалей (7-9-6), - занимает 5 место, Украина (6-6-10) - 6 место. В первую десятку вошли также команды Польши (5-2-6), Беларуси (5-1-6), Румынии (4-5-3) и Франции (3-7-12).

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей приготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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