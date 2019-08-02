Управление комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провело очередной мониторинг морской воды в прибрежных районах с 25 июля по 1 августа.

Согласно результатам анализа, на этот раз пляжи Бузовна и Шувелан признаны непригодными для купания.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, об этом сказала сотрудница Управления Нармин Бабашева.

По ее словам, пригодными для купания оказались пляжи Бильгя, Нардаран, Пиршаги, Загульба и Мардакан. Пляжи Сумгайыта, Новханы, Бузовна, Шувелан, Тюркан, Говсан, Шых, Сахиль, Ялама (Хачмаз), Сейидляр, Истису, Набрань, Лянкяран и Астара считаются грязными.

"Причина включения на этот раз пляжей на территории Шувелана и Бузовны заключается, в том, что на этой территории начали полностью действовать новые центры отдыха, которые неправильно управляют сточными водами и сливают их в море", - сказала Бабашева.

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