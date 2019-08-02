Государственное агентство по профессиональному образованию Азербайджана подготовило проект правил для стимулирования интеграции работодателей в профобразование.

Об этом на пресс-конференции, посвященной правилам приема в учреждения профобразования, сказал замдиректора Государственного агентства по профессиональному образованию Амиль Алили, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проект подготовлен в соответствии со "Стратегической дорожной картой" по профобразованию: "Были подготовлены предварительные правила, представленные соответствующим структурам. В данный момент проект дорабатывается с учетом их предложений и заключений. В ближайшее время он вновь будет представлен надлежащим структурам".

Алили пояснил, что в правилах выдвинуты предложения по вопросам, предусмотренным законом "О профессиональном образовании": "В правилах предлагается, чтобы с точки зрения стимулирования специалистов, привлеченных к предприятиям профобразования, работодатели приравнивали уровень их зарплаты, по меньшей мере, к уровню зарплаты мастера, работающего на этом предприятии. Согласно "Стратегической дорожной карте", для обеспечения интеграции работодателей в профобразование должна вестись кадровая подготовка с учетом их требований".

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