Азербайджанские синоптики переходят на новую систему
Система Türk Metcap, используемая в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, заменена на новейшую Türk Metcapplus. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минэкологии, передает Day.Az.
В связи с применением новой системы, специалисты Главного метеорологического управления Турции провели в департаменте трехдневный тренинг.
Применение Türk Metcapplus позволит улучшить качество прогноза погоды.
В новой версии программы во время составления прогноза, наряду с фактическими показателями, также будут учитываться показатели многочисленных прогностических карт, результаты цифровых моделей, продолжительного обмена информацией и спутниковых данных, которые будут обновляться каждые три часа.
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