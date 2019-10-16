Ловля рыбы в Каспии, во всех водных бассейнах запрещенными синтетическими сетями, электрическими орудиями - преступление. Люди, использующие эти запрещенные снасти, - враги природы. Только так можно назвать людей, которые истребляют рыбу такими варварскими методами. Считаю, что этот вопрос должен беспокоить каждого.

Об этом сказала в среду Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

По ее словам, ущерб от этих неводов флоре и фауне неизмеримо велик. Синтетические сети, наряду с тем, что становятся причиной массовой гибели рыбы, также не разлагаются естественным путем, не смешиваются с почвой и долгое время загрязняют водоёмы и окружающую среду.

"Это преступление! Правда соответствующие меры принимают правоохранительные органы, но общественная критика сегодня также является действенным средством. Все мы, взявшись за руки, должны бороться с этим варварством, чтобы врагам природы стало стыдно за свои жестокие поступки. Мы начали акцию в море, в целом в водоёмах и на прибрежных участках для пресечения ловли рыбы запрещенными орудиями ловли, синтетическими сетями, электричеством. Пусть об этом знают и страшатся люди, истребляющие рыбу", - сказала Ирада Ибрагимова.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!