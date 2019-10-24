Очередной рейд в направлении очищения побережья Каспийского моря от синтетических сетей и других запрещенных рыболовных средств был проведен на берегу Каспия, в поселке Алят.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов, в рейде приняли участие сотрудники Регионального управления экологии № 11 и управление полиции на водном транспорте. В ходе рейда прибрежная полоса Каспия в поселке Алят была очищена от синтетических сетей и других запрещенных рыболовных средств.

Рейды будут продолжены и на территории других районов и городов.

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