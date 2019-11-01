В ноябре в национальных парках Азербайджана будут проведены интересные и разнообразные мероприятия для разных возрастных групп. Целью проведения таких мероприятий, как соревнования по бегу, велопробег, конный и пеший походы, турнир любительской рыбалки и другие, является пропаганда потенциала экотуризма в национальных парках и повышения интереса туристов к нацпаркам.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщила Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она предложила всем, кто хочет насладиться чарующей красотой природы, посетить национальные парки и принять участие в организованных мероприятиях:

3 ноября, 8:00 - Ширванский национальный парк - турнир любительской рыбалки;

5 ноября, 9:00 - Национальный парк Самур-Ялама - день открытых дверей в связи с Днем создания национального парка;

9 ноября, 10:00 - Абшеронский национальный парк - марафон бега;

11 ноября, 11:00 - Гирканский национальный парк - велопробег;

14 ноября, 11:00 - Гёкгёльский национальный парк - приключенческий туризм;

17 ноября, 10:00 - Ширванский национальный парк - наблюдение за птицами и орнитологический семинар;

19 ноября, 10:00 - Аггёлский национальный парк - турнир любительской рыбалки;

21 ноября, 10:00 - Шахдагский национальный парк (Исмайыллинский отдел) - конный поход;

23 ноября, 10:00 - Алтыагаджский национальный парк - пеший поход;

27 ноября, 10:00 - Гызылагаджский национальный парк - турнир любительской рыбалки;

29 ноября, 10:00 - Шахдагский национальный парк (Шабранский отдел) - семинар, связанный с образованием Всемирного общества охраны природы.

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