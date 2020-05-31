В Баку открывается "Deniz" Mall

С 1 июня в Баку открывается "Deniz" Mall.

Как передает Day.Az, руководство ТЦ убедительно просит посетителей соблюдать правила карантина, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, что деятельность находящихся на территории ТЦ кинотеатров, центров развлечения и объектов общепита временно приостановлена согласно решению Оперативного штаба.