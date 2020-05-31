https://news.day.az/society/1239848.html В Баку открывается "Deniz" Mall - ФОТО
В Баку открывается "Deniz" Mall - ФОТО
С 1 июня в Баку открывается "Deniz" Mall.
Как передает Day.Az, руководство ТЦ убедительно просит посетителей соблюдать правила карантина, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Отметим, что деятельность находящихся на территории ТЦ кинотеатров, центров развлечения и объектов общепита временно приостановлена согласно решению Оперативного штаба.
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