https://news.day.az/society/1566905.html В Шуше обнаружены таинственные тоннели
В Шуше обнаружены таинственные тоннели
В городе Шуша обнаружено большое количество тоннелей.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Аббас Сеидов.
"Археологи исследуют их особенности, то, к какому периоду они относятся. В ближайшие месяцы мы предоставим общественности информацию по этим вопросам", - сказал Сеидов.
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