В Шуше обнаружены таинственные тоннели

В городе Шуша обнаружено большое количество тоннелей.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Аббас Сеидов.

"Археологи исследуют их особенности, то, к какому периоду они относятся. В ближайшие месяцы мы предоставим общественности информацию по этим вопросам", - сказал Сеидов.