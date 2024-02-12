«Azərlotereya» выбрана самым лучшим партнером года

Легальный организатор лотереи и оператор спортивных азартных игр Азербайджана ОАО "Azərlotereya" заняло место среди "Самых лучших партнеров 2023 года", внесших вклад в защиту окружающей среды. Компания была награждена в номинации "Самый лучший партнер за участие в акциях по посадке деревьев в рамках платформы "Зеленое будущее" Министерства экологии и природных ресурсов.

Основной целью проекта является способствование установке систем капельного орошения на территориях, где посажены деревья, и озеленению нашей страны во имя защиты окружающей среды и природных ресурсов. В рамках проекта компания внесла пожертвования для посадки деревьев в большом количестве.

"Azərlotereya" и ранее принимала участие в осуществленной при организационной поддержке министерства широкомасштабной акции по посадке деревьев. При участии сотрудников компании в бакинском поселке Мушфигабад на территории общей площадью 4 гектара были посажены отвечающие условиям Абшеронского полуострова 3000 саженцев оливкового дерева, Эльдарской сосны, олеандра, восточного платана.

"Azərlotereya" и впредь продолжит вносить вклад в озеленение нашей стране путем поддержки проектов, нацеленных на оздоровление природы, восстановление биоразнообразия и экосистемы.