В Азербайджане впервые пройдет Национальный фестиваль ковра

4-5 мая 2024 года в Ичери Шехер при организации Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Открытого акционерного общества "Азерхалча", при поддержке министерства экономики Азербайджанской Республики, Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO впервые пройдет Национальный фестиваль ковра, сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча".

В ходе двухдневного фестиваля в Ичери Шехер пройдет ряд мероприятий, посвященных искусству ковроткачества.

В рамках фестиваля будут организованы эксклюзивные выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа.

В дни Национального фестиваля ковра улицы Ичери Шехер будут украшены коврами и декорациями с орнаментами ковра.

Посетители мероприятия смогут ознакомиться со всеми этапами изготовления ковра, в частности, с процессом крашения нитей, нанесения узоров, плетения, обработки, обжига и стирки ковра.

В ходе мастер-классов коллектив ткачей и ковроделов ОАО "Азерхалча" из 14 регионов Азербайджана продемонстрируют гостям практики на ковроткацком станке. Также на Национальном фестивале ковра будут представлены стенды министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Отметим, что Национальный фестиваль ковра пройдет в Ичери Шехер внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фестиваль посвящен профессиональному празднику - День ковроткача, утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 ноября 2016 года, и несет миссию популяризации и сохранения искусства азербайджансого ковроткачества, внесенного в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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